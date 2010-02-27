Взрыв на территории завода Минобороны: погиб человек

В Харьковской области в результате взрыва на территории предприятия, подчиненного Министерству обороны Украины, погиб человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, трагедия произошла вечером 25 февраля в поселке Писочине, в пригороде Харькова, на территории Государственного предприятия «Харьковский механический завод».

Часть территории этого завода арендует частное предприятие «Юнитрейд», которое занимается приемом металлолома.

При выгрузке металлолома произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего погиб работник указанного частного предприятия 1957 года рождения, сообщили в пресс-службе.