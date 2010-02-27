В Херсоне проходит молодежная акция по сдаче крови для онкобольных детей

В Херсоне проходит акция "Молодежь не равнодушна. Сдай кровь - спаси жизнь ребенка", в ходе которой проводиться бесплатная донорская сдача крови для онко- и гематологически больных детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, акция стартовала в пятницу, 26 февраля, и продлится до конца следующей недели.

Акция проходит в областном центре службы крови. Первым кровь сдал глава Херсонской ОГА Борис СИЛЕНКОВ.

Ожидается, что в ходе акции будет собран годовой запас крови для больных детей. Кровь сдадут более 1,5 тыс. учеников ПТУ, студентов и других категорий херсонской молодежи.