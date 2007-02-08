Неизвестные вывели из строя телерадиокомпанию в Сумской области

В Роменском районе Сумской области в помещении местной телерадиокомпании неизвестные злоумышленники повредили кабель. В результате чего была прекращена трансляция для населения кабельного телевидения. С места происшествия изъято три отрезка кабеля.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Сумской области, сейчас устанавливается сумма ущерба и проводится розыск злоумышленников.