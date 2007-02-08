Янукович обещал Всемирному банку продержаться до 2011 года

Виктор ЯНУКОВИЧ и Шигео КАТЦУ

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Средней Азии Шигео КАТЦУ перспективы сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, в ходе разговора В.ЯНУКОВИЧ отметил, что практика систематических встреч между руководством правительства Украины и Всемирного банка позволяет обмениваться мнениями, лучше понять позиции сторон, что способствует повышению эффективности сотрудничества, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Во время разговора премьер-министр остановился на основных итогах экономического развития Украины в 2006 году и стратегических планах правительства. По словам В.ЯНУКОВИЧА, благодаря консолидированной позиции правительства и парламента приняты законы, необходимые для вступления Украины во Всемирную торговую организацию. Также, по итогам 2006 года ускорились темпы экономического роста в стране, в частности реальный ВВП вырос на 7% по сравнению с 2005 годом.

«В то же время Кабинет Министров активно работает над разработкой стратегии экономического и социального развития Украины на среднесрочный период – до 2011 года», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что экономическая стратегия правительства предусматривает создание механизмов надежной защиты собственности всех форм, обеспечение гарантий ее неприкосновенности, утверждение эффективных и прозрачных механизмов корпоративных отношений, законодательного обеспечения прав миноритарных акционеров. Именно поэтому, по словам премьер-министра, одним из приоритетов работы правительства должно стать преодоление коррупции и теневой экономики.

По мнению главы правительства, реализация амбициозных планов относительно экономических и структурных реформ нуждается в привлечении значительных ресурсов инвесторов и помощи международных финансовых организаций, в первую очередь Всемирного банка.

В то же время, по словам В.ЯНУКОВИЧА, Украине и Банку необходимо совместно провести модернизацию портфеля проектов с учетом изменения приоритетов правительственной политики. В первую очередь это касается подготовки новых проектов, направленных на развитие энергетики, энергосбережения, транспортной и муниципальной инфраструктуры. «Важной для Украины остается поддержка Всемирным банком реформирования судебной и пенсионной систем, сферы управления государственными финансами”, - добавил он.

Глава правительства передал приглашение президенту Всемирного банка Полу ВУЛФОВИЦУ посетить Украину с визитом в этом году.