Нацбанк отмечает снижение спроса на валюту

Национальный банк Украины отмечает постепенное снижение спроса как на наличную, так и безналичную иностранную валюту в феврале текущего года.

Об этом сказано в сообщении регулятора, размещенном на официальном сайте Найбанка.

Согласно сообщению, этому способствует уменьшение платежей в интересах нерезидентов по импортным контрактам и кредитным соглашениям. «Это положительно отразилось на курсовой динамике гривни, которая укрепилась на межбанковском рынке относительно доллара США на 0,5%, до 7,9797 грн./долл. США, а в наличном сегменте – на 1,07%, до 8,0151 грн./долл. США», – отмечает НБУ.

В таких условиях Нацбанк имел возможность не только уменьшить объемы своих отрицательных валютных интервенций, но и покупать в последние дни месяца иностранную валюту, увеличивая объем международных резервов.

Официальный курс гривни с начала февраля укрепился относительно доллара США на 0,14% – до 7,99 грн./долл. США, к евро – на 3,78%, до 10,7777 грн./евро, а к российскому рублю – снизился на 0,89%, до 2,6587 грн./10 рублей.