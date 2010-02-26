Украина и Израиль увеличивают число авиаперевозчиков и рейсов

Украина и Израиль договорились увеличить количество частот и перевозчиков между странами.

Как сообщили УНИАН в Госавиаадминистрации, соответствующие изменения внесены в Соглашение о воздушном сообщении между двумя странами в ходе визита делегации администрации в Израиль 22-23 февраля т.г.

В частности, стороны договорились увеличить количество перевозчиков с 2-х до 3-х с каждой стороны и количество рейсов, соответственно, с 14 до 21 в неделю с начала летней навигации (28 марта 2010 г.).

Напомним, назначенными перевозчиками от Украины на выполнение рейсов в Израиль являются «АэроСвит» и «Донбассаэро».

Как сообщили в Госавиаадминистрации, для определения троих перевозчиков будет собираться лицензионная комиссия администрации, которая определит и перевозчиков на линии, и разделит между ними 21 рейс. Кроме рейсов Киев - Тель-Авив, добавлены также рейсы Винница - Тель-Авив, сообщили в Госавиаадминистрации. «Винницкие» рейсы, согласно договоренностям, будут выполняться до 3-х раз в неделю летом и до 2-х – зимой.

В то же время, как именно будет проходить процедура распределения 21 рейса между тремя перевозчиками и когда, в Госавиаадминистрации пока не смогли сказать. Также в Госавиаадминистрации не назвали третьего возможного перевозчика на маршруте.

В то же время, источник, близкий к переговорному процессу, сообщил УНИАН, что изначально вопрос третьего перевозчика и увеличения количества рейсов в официальной программе встречи авиавластей обеих стран не был предусмотрен. Этот вопрос подняла делегация Украины, и «была названа (третьим перевозчиком – УНИАН) авиакомпания МАУ, которую предложила украинская сторона». В Госавиаадминистрации не подтвердили эту информацию.

По имеющимся данным, в официальной программе визита был предусмотрен только вопрос снятия ограничений по количеству израильских паломников в самолетах (в период праздников в сентябре).