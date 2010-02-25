На межбанке доллар упал ниже 8 гривен

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9770/7,9855 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9785/7,9810 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9760/7,9795 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:30 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,98 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2653/0,2658 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2654/0,2657 грн./рубль. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился и составил 30,04 рублей за доллар (+0,0298).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,3455/1,3540 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7540/10,7715 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7430/10,7590 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне поднялись до 10,7510/10,7585 грн./евро.