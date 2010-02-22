На Львовщине готовятся защищать украинский язык

Ряд общественных объединений и политических партий Львовщины заявили, что будут протестовать, если власть будет менять языковое законодательство. Активисты написали новоизбранному президенту Виктору Януковичу письма в защиту языка.

Если в Верховной Раде появится вопрос изменения языкового законодательства, и регионам таки позволят самостоятельно определять, на каком языке проводить обучение или вести деловую документацию, то мы повезем в Киев людей, заявила представитель ВО «Свободы», доцент кафедры украинского языка НУ «Львовская политехника» Ирина Фарион.

В письме к Януковичу, под которым активисты собирают подписи, отмечено, что Украина является моноэтническим государством, где украинцев 77,8 процентов. Отсюда и выплывает их абсолютное право на государственность лишь одного языка – украинской, идет речь в письме. О готовности поддержать протестные акции уже заявили и другие общественные и политические объединения Львовщины.

Политолог Юрий Шведа предостерегает от необдуманной языковой политики. По его мнению, эту тему власти вообще не следует задевать. «Если мы не снимем эту проблему на государственном уровне, то она может стать основной политической проблемой и будет бельгийский вариант», - допускает Шведа. В то же время социолог Алексей Антипович считает, что не затрагивать языковой вопрос в Украине невозможно, поскольку политики на этом спекулируют, вытягивая перед выборами темы, которые разъединяют общество. По его мнению, «языковой вопрос» отпадет тогда, когда к власти придет человек, который не имеет существенной электоральной поддержки только в отдельном регионе.

Немецкая волна