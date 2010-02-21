Четверо несовершеннолетних с оружием грабили иностранцев

В Сумах стражи порядка задержали четырех несовершеннолетних, которые подозреваются в совершении разбойных нападений на иностранцев: трое школьников и ученик профессионально-технического училища грабили иностранных студентов, угрожая им ножом и пистолетом.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным пресс-службы городского управления милиции, оперативники уголовного розыска Зареченского райотдела милиции установили, что нападения на людей с целью завладения их деньгами и имуществом (мобильными телефонами) осуществлялись злоумышленниками на улицах Харьковская, Санаторная и Замостянская. При этом сами подозреваемые в разбоях подростки приезжали сюда вечером из других районов города. Прибыв на место, криминальный квартет разделялся: двое с ножом шли в одну сторону, а двое с пистолетом – в другой.

Возраст злоумышленников – от 14 до 17 лет. Трое из них арестованы, один находится на подписке о невыезде.

В задержанных милиция изъяла пневматический пистолет «Вальтер», нож и несколько мобильных телефонов, которые были отобраны у жертв.

Относительно грабителей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины («разбой»), им угрожает от 7 до 10 годов лишения свободы.