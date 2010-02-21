Налоговики нашли две нелегальные аптеки

В ходе оперативно-профилактических отработок работники Липовецкой налоговой милиции обнаружили отсутствие лицензии в двух аптеках Иллинецкого района Винницкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-центре областного Управления налоговой милиции.

По сообщению, на предложение предоставить соответствующие документы на право реализации лекарств и медицинских препаратов аптекари обоих заведений объяснили, что все разрешительные документы находятся у владельца, который является общим в обеих аптеках. Однако, владелец сети лицензий на право деятельности аптечных киосков предъявить налоговикам также не смог – их у него не было.

Осуществление хозяйственной деятельности без получения соответствующей лицензии стало основанием для исключения лекарственных средств из незаконного обращения до принятия решения в соответствии с законом.

С начала нынешнего года налоговиками установлено 4 факта нарушений ведения хозяйственной деятельности в аптечных заведениях Винницкой области.