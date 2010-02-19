В Украине существует угроза дефолта - эксперт

В Украине существует угроза дефолта.

Об этом заявил председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор СУСЛОВ в эфире “5-го канала”, сообщает “Украинская правда”.

"Основной проблемой остается проблема обслуживания внешних долгов. На протяжении ближайшего года Украина должна погасить около 30 миллиардов долларов внешних долгов", - сказал он.

"Для этого недостаточно валютных резервов, и погасить эти долги невозможно, даже если будут достигаться самые оптимистичные прогнозы относительно роста производства", - отметил В.СУСЛОВ.

По его словам, Украине "придется добиваться отсрочек, реструктуризации".

"Угроза дефолта в этом плане совсем не преодолена. Она существует. Можем надеяться, что его не будет, что, безусловно, кредиторы пойдут навстречу, что будут даны отсрочки, что, возможно, будут даны внешние кредиты", - заметил В.СУСЛОВ.

"Полезно помнить, что и по итогам 2009 года равновесие платежного баланса не достигнуто. Больше миллиарда долларов составляет отрицательное сальдо платежного баланса", - добавил чиновник. По его словам, покрывать это негативное сальдо "можно или внешними займами, или расходованием валютных резервов".

Кроме того, комментируя заявление Международного валютного фонда о том, что Украина имеет достаточно международных резервов, чтобы обслуживать внешние обязательства, В.СУСЛОВ заявил: "Фонд может четвертый транш (кредита) - 3,6 миллиарды долларов - рассматривать как таковой, что не является необходимым".

"Было известно, что фонд руководствуется политическими рассуждениями, и фонд сам объявлял, когда не предоставил этот транш осенью 2009 года, что он будет ожидать результаты выборов и принимать решение в зависимости от этих результатов", - сказал он.

"Если транш не будет предоставлен и не начнется какая-то новая серьезная программа для поддержки равновесия платежного баланса - это создаст дополнительные трудности", - отметил председатель Госфинуслуг.

Кроме того, В.СУСЛОВ рассказал о статье в издании Wall Street Journal, в которой речь шла о том, что "Запад, скорее всего, не будет предоставлять новых значительных кредитов для стабилизации экономики Украины". "Они прямо там написали, что для Украины есть единственная страна, которая ей может помочь и спасти от дефолта, - Россия", - подчеркнул он.