На Днепропетровщине повреждены 12 ЛЭП и 119 подстанций

В Днепропетровской области в результате сильного ветра и мокрого снега 15-16 февраля повреждено 12 высоковольтных линий электропередач и 119 трансформаторных подстанций в 8 районах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО „ЭК Днепроблэнерго”.

Без электроснабжения остались 23 населенных пункта. Работы по восстановлению электроснабжения проводят 47 аварийных бригад „Днепроблэнерго” и 53 единицы специализированной техники.

Работу аварийных бригад осложняют заснеженные и скользкие дороги. Колеса спецтехники грузнут в толстом слое льда и снега, отметили в пресс-службе. Также сообщили, что к концу дня электроснабжение полностью восстановлено в 10 населенных пунктах области.