На Днепропетровщине повреждены 12 ЛЭП и 119 подстанций
20:44, 16 февраля 2010Общество
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Из-за сильного ветра и мокрого снега
В Днепропетровской области в результате сильного ветра и мокрого снега 15-16 февраля повреждено 12 высоковольтных линий электропередач и 119 трансформаторных подстанций в 8 районах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО „ЭК Днепроблэнерго”.
Без электроснабжения остались 23 населенных пункта. Работы по восстановлению электроснабжения проводят 47 аварийных бригад „Днепроблэнерго” и 53 единицы специализированной техники.
Работу аварийных бригад осложняют заснеженные и скользкие дороги. Колеса спецтехники грузнут в толстом слое льда и снега, отметили в пресс-службе. Также сообщили, что к концу дня электроснабжение полностью восстановлено в 10 населенных пунктах области.
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