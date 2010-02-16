Высший админсуд оставил без движения иск депутата от БЮТ

Высший административный суд Украины оставил без движения исковое заявление народного депутата от БЮТ Виталия БАРВИНЕНКО к Центральной избирательной комиссии относительно признания недействительными результатов повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВАСУ, соответствующее решение суд вынес сегодня.

В постановлении суда, в частности, указано, что в исковом заявлении В.БАРВИНЕНКО отметил, что своими незаконными и противоправными действиями ЦИК нарушила его конституционное право избирать, что привело к искажению результатов выборов Президента Украины. Суд пришел к выводу, что указанное истцом нарушение является общим и не содержит указания о том, каким образом такое решение, действие или бездеятельность нарушает избирательные права или интересы относительно участия в избирательном процессе или процессе референдума его лично.

Суд также установил, что в исковом заявлении не указаны доказательства, о которых известно истцу и которые могут быть использованы судом для подтверждения обстоятельств, которыми обосновываются исковые требования. Прилагаемый к исковому заявлению протокол Центральной избирательной комиссии о результатах повторного голосования по выборам Президента Украины вообще никем не подписан и не заверен.

Кроме этого, в постановлении указано, что исковое заявление содержит такие исковые требования, которые не подлежат рассмотрению Высшим административным судом Украины как судом первой инстанции, в частности, об установлении факта системного и грубого нарушения основ и принципов избирательного процесса при повторном голосовании по выборам Президента Украины от 7 февраля 2010 года. Установление юридических фактов в соответствии со статьей 162 КАС Украины не относится к компетенции административных судов.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля народный депутат В.БАРВИНЕНКО (фракция БЮТ) обратился в Высший административный суд Украины с иском, в котором просил признать незаконным постановление ЦИК об окончательном объявлении результатов выборов и признании Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

Согласно законодательству, этот иск должен быть рассмотрен ВАСУ в течение двух дней.