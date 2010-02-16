Следующий Президент должен избираться парламентом - политолог

Политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что следующий Президент Украины должен избираться Верховной Радой.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал на пресс-конференции.

Также политолог допускает и возможность отмены в Украине должности Президента.

“Следующие выборы Президента должны быть в парламенте, или чтобы вообще не было Президента”, - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Такую позицию он объяснил тем, что во время президентских выборов страна раскалывается пополам. По словам М.ПОГРЕБИНСКОГО, в такой ситуации выходит, что Президент не является всенародно избранным.

Вместе с тем, считает политолог, выборы Президента в парламенте уменьшили бы их значимость и, соответственно, уменьшили бы властные амбиции их победителя.