Чем плоха инициатива о возврате к 10-летней средней школе?

Инициатива о возврате к 10-летней средней школе является исключительно политической акцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил начальник Управления образования и науки Винницкой облгосадминистрации Игорь ИВАСЮК.

«Я думаю, что этот законопроект – это исключительно политическая акция”, - сказал он, выразив надежду, что “здравый смысл победит, и те реформы, которые начались в среднем образовании, продолжатся и в дальнейшем».

И.ИВАСЮК также называет «этот законопроект с одной стороны поспешным, а с другой - чрезвычайно непрофессиональным».

Он объяснил, что в большинстве стран мира обучение в средней школе продолжается, как правило, 12 лет, есть много стран, где 13 лет (Франция, Англия, США), есть страны, где -11 лет, а меньше 11 – нигде.

«Украина присоединилась к Болонскому процесса, который, кроме определенных прав, предусматривает и определенные обязанности, которые страны на себя берут, присоединившись к этому процессу. Принятие этого законопроекта может привести к тому, что документы, которые выдаются в Украине, не будут признаваться в других странах – это очень серьезная проблема будет для наших выпускников. Потому что они не будут иметь права поступать в высшие учебные заведения других стран. Этот закон будет однозначно шагом назад», - подчеркнул И.ИВАСЮК.

Кроме того, он отметил, что для перехода на 12-летнее обучение в школе, который продолжается уже 9 лет, только на учебники израсходовано 1,5 млрд. грн., а если запустить обратный механизм – он также должен быть разнесен во времени. «Опять же нужны новые программы, планы. Специалисты это напишут, а кто найдет средства не менее 1,5 млрд. грн. для того, чтобы напечатать новые учебники? А старые учебники нужно будет утилизировать, потому что они будут просто не нужны», - сказал начальник Управления образования и науки Винницкой ОГА.

Он также обратил внимание, что при 12-летней системе обучения привлечено больше учителей. “По ориентировочным оценкам, около 100 тыс. педагогических работников будут освобождены от работы – это серьезное социальное напряжение, учитывая, что в образовании сейчас нет дефицита кадров», - сказал он.

И.ИВАСЮК также проблему этого законопроекта видит в том, что ученикам при 10-летке нужно будет вернуться к шестидневной рабочей неделе. «Мы сделаем для ребенка ненормальную рабочую неделю, один день для отдыха ребенку мало, он должен отдыхать два дня», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады 23 февраля внесен законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возврата к 10-летнему сроку получения полного общего среднего образования. Законопроект внесен народным депутатом Анатолием ГРИЦЕНКО.

Министерство образования и науки Украины уже выступило против возврата к 10-летней средней школе.

Коллегия Минобразования призывает народных депутатов отклонить этот законопроект как таящий в себе угрозу отбросить украинское образование на десятки лет назад.