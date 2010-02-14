Янукович обещал рассмотреть указ о присвоении Героя Бандере

Вопрос об отмене указа о присвоении звания Героя Украины Степану Бандере будет рассмотрен.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сказал Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Этот вопрос очень резонансный для нашей страны и очень сильно влияет на раскол нашего государства. Конечно, я этот вопрос в обязательном порядке рассмотрю. И мы будем принимать решения, чтобы в будущем никогда у нас в стране не возникали вопросы переписывания истории», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он считает, что сам подход к награждению такими наградами неправильный, потому что эта награда современная и награждать людей, который уже нет, неправильно.

Говоря о статусе русского языка в Украине, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что история последних пяти лет «убедила украинский народ в том, что нельзя идти путем насильственной украинизации и нарушать права русскоязычного населения».

Он напомнил, что Украина ратифицировала Европейскую хартию региональных языков, «которая предусматривает применение русского языка на Украине в делопроизводстве, в медицине, в судопроизводстве и во всех регионах там, где есть необходимость, он будет применяться». «То есть, права русскоязычного населения не будут ущемлены», - пообещал В.ЯНУКОВИЧ.