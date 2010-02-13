499 населенных пунктов Украины остались без света

Непогода набедокурила в 10 областях

В 10 областях Украины из-за непогоды без электроснабжения остались 499 населенных пунктов. Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Одесской без света оказались 239 населенных пунктов, в Николаевской – 202, Херсонской – 35, Запорожской – 8, Винницкой – 4, Луганской – 4, Полтавской – 3, Тернопольской – 2, Донецкой – 1 и Днепропетровской – 1. Электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter