Рост цен на азотные удобрения необоснован

Министерство аграрной политики Украины считает необоснованным рост цен на азотные удобрения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в беседе с журналистами сообщил первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

По словам Ю.ЛУЗАНА, мониторинг показывает, что цены на азотные удобрения начинают подниматься, и с января они выросли на 10%. При этом он напомнил, что правительство в декабре прошлого года приняло постановление по удешевлению стоимости газа для химических предприятий-производителей азотных удобрений, и установлена фиксированная цена - 205 долл. за 1 тыс. куб. м. «Это практически уровень прошлого года, поэтому сейчас нет оснований для химических предприятий повышать цены на азотные удобрения», - добавил он.

Ю.ЛУЗАН сообщил, что 11 февраля т.г. Минэкономики провело совещание по этому вопросу. «К рассмотрению подключается Антимонопольный комитет и он будет проводить антимонопольное расследование, и ценовые инспекции, и все органы, которые причастны к этому, будут отслеживать ситуацию, и если необходимо будет, принимать какие-то меры на уровне государства для того, чтобы стабилизировать цены», - сообщил Ю.ЛУЗАН.

Он также сообщил, что правительство приняло решение приостановить антидемпинговое расследование импорта минудобрений из России. «Мы считаем, что это тоже позитивный фактор, и он даст возможность стабилизировать ситуацию на рынке и насытить рынок. Мы считаем, что все эти меры на дадут ценам расти», - подчеркнул Ю.ЛУЗАН.

При этом он сообщил, что аграрии на сегодня обеспечены минеральными удобрениями даже больше, чем на эту же дату прошлого года. Кроме того, Аграрный фонд также располагает почти 50 тыс. тонн минудобрений и начинает реализацию этих минеральных удобрений аграриям.