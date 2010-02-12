Черновецкий: таких сложных погодных условий не было 40 лет

Мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ просит киевлян с пониманием отнестись к тому, что не все придомовые территории своевременно будут расчищены от снега.

Об этом говорится в обращении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО к киевлянам, переданном УНИАН пресс-службой Киевской городской государственной администрации.

По его словам, “в этом году зима приготовила для нас тяжелые испытания, поскольку около 40 лет в Украине не было таких сложных погодных условий. Киевская власть, со своей стороны бросила все силы на борьбу с непогодой. В настоящее время ситуация в столице признана чрезвычайной, однако для преодоления последствий непогоды не хватает ни человеческих, ни технических ресурсов. Поэтому к уборке снега привлечены не только коммунальные, но и все другие предприятия Киева”.

“Я лично прошу каждого из вас отнестись с пониманием к тому, что не все придомовые территории будут расчищены своевременно, ведь все ресурсы, в первую очередь, будут брошены на уборку основных транспортных магистралей для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, проезда спецавтомобилей: карет медицинской помощи, пожарных, правоохранителей, - отметил мэр Киева.

Он напомнил, что по прогнозам метеорологов, еще три дня в столице будет наблюдаться неблагоприятная погода, и призвал всех киевлян, особенно людей старшего возраста, по возможности, оставаться на это время дома.

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ призвал автовладельцев в эти дни воздержаться от поездок по городу, а родителей – на время непогоды оставлять детей дома.

Мэр столицы напомнил, что в настоящее время сложилась чрезвычайно сложная ситуация во всех регионах Украины. 234 населенных пункта остались без электричества из-за аварий на линиях электропередач, осложнен проезд по многим дорогам Запорожской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Ривненской областей.

Из-за больших снегопадов парализована жизнь и в других столицах мира. Так, в Вашингтоне уже третий день не работают государственные учреждения, парализована инфраструктура города, заблокированы аэропорты, прекратилось движение наземного транспорта, а тысячи домов остались без электричества. Большие снегопады идут и в Европе, где наблюдается похожая ситуация: в частности, в Германии парализовано движение на основных транспортных магистралях; в Польше из-за снегопадов 80 тысяч людей осталось без электричества, во многих областях остановлено движение поездов; в столице Беларуси из-за снегопадов объявлена чрезвычайная ситуация.