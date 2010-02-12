За сутки непогода задержала 13 поездов

За минувшие сутки былы задержаны 13 поездов «Укрзализныци» в результате намерзания льда на контактной сети.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.

В частности, поезд №128 задержан на 86 мин.; №124 - на 147 мин., №64 - на 270 мин., №5698 - на 112 мин., №3058, №110, №22 - на более чем - 200 мин., №639, №695 - на 300 мин., №805 - на 200 мин., №63 - на 180 мин., №59 - на 150 мин., №95 - на 100 мин.

На зимнем содержании железных дорог задействованы 5824 человека и 47 единицы техники.