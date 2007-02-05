Россия ограничивает импорт украинской молочной продукции

Россия с сегодняшнего дня ограничивает число пунктов пропуска украинской молочной продукции на российско-украинской границе. Такое решение было принято Россельхознадзором РФ. Импорт будет разрешен через два пропускных пункта на границе с Украиной: Нехотеевка (Белгородская область) и Троебортное (Брянская область).

Такое решение было принято в связи с тем, что в последнее время сотрудниками региональных управлений Россельхознадзора отмечались случаи нарушения российского ветеринарного законодательства при поставках молочной продукции из Украины на территорию субъектов РФ.

Так, например, происходила отгрузка с неаттестованных специалистами Россельхознадзора предприятий - изготовителей молочной продукции, в ряде случаев были неправильно оформлены ветеринарные свидетельства, происходило изменение маршрута следования, указанного в сопровождающих груз документах.

РБК