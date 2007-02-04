В Лондоне умер автор текстов ”Наутилус Помпилиус” (фото)

Илья Кормильцев. Фото с сайта moscowbookfest.ru

Поэт, переводчик, издатель, автор текстов группы "Наутилус Помпилиус" Илья Кормильцев скончался в Лондоне после тяжелой болезни, сообщает РИА "Новый регион" со ссылкой на друга Кормильцева Александра Орлова.

"Позвонила жена Кормильцева и сказала, что он умер, - сообщил Орлов. - Общались мы с Кормильцевым в последний раз на прошлой неделе, в пятницу. Обсуждали вопросы, связанные с оплатой лечения. Кормильцев был настроен лечиться и бороться за жизнь, хотя врачи говорили, что надежды мало. Но он собирался бороться до конца, видимо, он и умер, сопротивляясь".

Орлов также сообщил, что в результате акции по сбору средств на лечение Кормильцева на счет было перечислено около 1 миллиона 700 тысяч рублей. Теперь эти средства могут быть возвращены или пойдут на организацию похорон, а также на памятник поэту. "Мы хотим похоронить Кормильцева в Москве, на хорошем кладбище", – пояснил Орлов.

Напомним, что в конце января Кормильцев был госпитализирован вначале в клинику Сент-Томас, а затем в отделение физиотерапии клиники Сент-Кристофер. У него был диагностирован рак позвоночника.

Лента.ру