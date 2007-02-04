В Британии обнаружили опасный для человека штамм птичьего гриппа

Британские власти всю минувшую ночь предпринимали усилия по локализации очага вспышки птичьего гриппа в английском графстве Суффолк к северо-востоку от Лондона. На птицеферме близ английской деревни Холтон, где обнаружен опасный для человека штамм птичьего гриппа Эйч-5-Эн-1, уничтожены все находившиеся там 160 тысяч индеек, передает ИТАР-ТАСС.

Чтобы не допустить распространения вируса, вокруг фермы, принадлежащей одному из крупнейших в Европе производителей индюшачьего мяса "Бернард Мэтьюс", установлена карантинная зона площадью 2090 кв. км - в дополнение к уже установленной ранее зоне радиусом 10 км. Падеж птицы в этом птицеводческом хозяйстве был первоначально зафиксирован в минувший вторник.

В субботу наличие в погибших там более 2 тыс. индеек штамма Эйч-5-Эн-1 подтвердили специалисты лаборатории Еврокомиссии, передавшие британцам результаты исследований. В соответствии с требованиями Евросоюза, вся домашняя птица в карантинной зоне переведена на содержание в закрытых помещениях. Ее вывоз оттуда строжайше запрещен, за исключением отправки на бойню. Наложен запрет на охоту, все спортивные состязания.

По этой причине отменен один из ведущих турниров по гольфу в Англии. Местным жителям настоятельно рекомендовано в случае недомогания немедленно информировать об этом врачей. Данные меры введены на срок 21 день. Первый в Соединенном Королевстве случай заболевания Эйч- 5-Эн-1, от которого в мире уже погибли 160 человек, зафиксирован в апреле прошлого года в Шотландии. Вирус был обнаружен там у погибшего лебедя. Нынешний штамм Эйч-5-Эн-1, по данным британского министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития, схож по характеристикам с азиатским вирусом этого заболевания.