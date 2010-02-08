Лидер одноименного Блока Виталий КЛИЧКО готов отказаться от претензий на пост мэра Киева в пользу единого кандидата от демократических сил на будущих выборах ради того, чтобы Киевским городским председателем больше не стал Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Об этом В.КЛИЧКО сказал в интервью «Газете по-киевски», опубликованном в сегодняшнем номере.

«Главная ошибка тех выборов (досрочных выборов в Киеве в 2008 году – УНИАН): оппонентам ЧЕРНОВЕЦКОГО не удалось договориться. Амбиции превысили здравый смысл - мне не удалось убедить руководство БЮТ и «Нашей Украины» сделать ставку на одного кандидата, хотя я имел наибольшую поддержку. В итоге ЧЕРНОВЕЦКИЙ снова получил «гречневое» большинство», - подчеркнул В.КЛИЧКО.

Отвечая на вопрос, готов ли он будет снять свою кандидатуру в пользу единого кандидата, В.КЛИЧКО сказал: «Если киевляне в большинстве будут поддерживать другого кандидата, думаю, и я мог бы его поддержать».

Что касается возможного конкурента – Сергея ТИГИПКО, который в Киеве в первом туре этих президентских выборов набрал 300 тыс. голосов (почти 19%), то В.КЛИЧКО сказал, что «Сергей ТИГИПКО никогда не высказывал своего видения развития столицы. Он из Днепропетровска, не имеет, насколько я знаю, в Киеве команды. ТИГИПКО получил неплохую поддержку, убедив большинство жителей города, что он – новое лицо. Мне же необходимо доказать свою профпригодность, преодолеть стереотипный образ «боксера, не способного решить коммунальные проблемы».

При этом В.КЛИЧКО подчеркнул, что уже сегодня имеет достойную команду в Киевсовете.

«Члены моей фракции не размениваются на подачки от ЧЕРНОВЕЦКОГО. Во фракции – два заслуженных экономиста, архитектор, энергетик...», - отметил В.КЛИЧКО.