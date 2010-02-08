Прокуратура Симферополя возбудила дело против членов избиркома

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту препятствования работе территориальной избирательной комиссии округа №2 в Крыму во время проведения выборов Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Крыма.

«8 февраля по результатам проверки заявлений, поступивших от участковых избирательных комиссий округа №2, жалоб на неисполнение отдельными членами избиркомов своих обязанностей, надзорно-следственным ведомством возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.

Дело возбудила прокуратура Киевского района Симферополя.

2-ой округ отвечает за выборы в одном из трех районов Симферополя - Киевском.

Всего в крымской автономии 10 округов, созданы 1237 избирательных участков.