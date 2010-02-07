Предприниматель приковал себя цепью возле избирательного участка

В г. Вознесенск Николаевской области на территории, прилегающей к территориальному избирательному округу, местный житель попытался приковать себя цепями к столбу с целью выражения недовольства работой местной власти относительно его предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Николаевской области.

На место события выехала следственно-оперативная группа Вознесенского городского отдела УМВД Украины в Николаевской области. Сотрудники милиции на месте провели беседу с организатором акции протеста, после чего предприниматель вернулся домой.