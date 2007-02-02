Рудьковский выгонит австрийцев из Херсонского порта

Совместная деятельность в Херсонском морском торговом порту, которая противоречит интересам государства, будет прекращена, и порт будет развиваться по четким законным схемами.

Об этом заявил министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ 1 февраля во время встречи с руководством и трудовым коллективом Херсонского морского торгового порта, сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранса.

Во время встречи министр детально рассмотрел ситуацию, которая сложилась в связи с заключенным договором о совместной деятельности между Херсонским портом и ПП «Стивидорная компания «Херсонский морской терминал» и австрийской компанией «АВН».

«Данный договор не отвечает ни интересам порта, ни интересам коллектива, - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ. - Пока я буду министром, Херсонский морской торговый порт будет развиваться и работать по четким законным схемам».

По информации пресс-службы, с руководством и трудовым коллективом Херсонского морского торгового порта Н.РУДЬКОВСКИЙ так же рассмотрел перспективы развития порта, увеличения переработки грузов, вопросы модернизации технологического процесса грузовой переработки.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября 2006 г. Минтранссвязи сообщило, что Хозяйственный суд Херсонской области по иску Стивидорной компании «Херсонский морской терминал» арестовал все имущество ХМТП. Заместитель министра транспорта и связи Валентин КАСАПЧУК заявил об осуществлении очередной (после захвата судна «Килия») рейдерской атаки на Херсонский морской торговый порт. Замминистра заявил, что в захвате подозревается арендатор судна компания Allgemeine Beteiligungsvsverwaltungs-und Handelsgesselfschaft m.b.H (АВН), поскольку министерство поставило вопрос о разрыве договора аренды судна с австрийской компанией.

Австрийская компания ABH назвала заявление Минтранссвязи о попытках рейдерства в Херсонском порту попыткой дезинформации общественности о реальной обстановке вокруг Херсонского порта и договора о совместной деятельности с австрийской компанией «Allgemeine Beteiligungsverwaltungs-und Handelsgesselfschaft m.b.H» (АВН) и ЧП СК «Херсонский морской терминал».