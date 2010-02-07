В Луганской области парализована работа 4 избирательных участков

В Лутугинском районе Луганской области из-за сообщений о заминировании парализована работа трех избирательных участков - №№ 88, 120, 121 (округ № 111).

Об этом заявил руководитель Лутугинского штаба кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО Григорий ПРИГЕБА, сообщили УНИАН в штабе «Донбасс» Ю.ТИМОШЕНКО.

«В милицию поступил звонок о том, что во Дворце спорта в городе Лутугино, а также на двух участках в селе Роскошное находится взрывчатка. Общее число избирателей, которые должны были проголосовать на данных участках, превышает 4 тыс. человек. Работа на участках парализована, люди эвакуированы, в ситуации разбираются правоохранительные органы», - отметил Г.ПРИГЕБА.

Он считает, что это явная провокация.

Также, по данным штаба, поступила информация, что заминирован участок № 95 в Успенке. На этом участке должны были проголосовать 1994 человека.