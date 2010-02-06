Украинские пограничники пропустили два автобуса российских наблюдателей

Группа российских граждан - международных наблюдателей от организации CIS-EMO, намеревающихся участвовать в наблюдении за выборами Президента Украины, была задержана на пункте пропуска Гоптовка (Харьковская область) украинскими пограничниками,.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя руководителя миссии наблюдателей Алексея МАРТЫНОВА.

"92 человека, которые на двух автобусах направлялись из Российской Федерации в Донецкую область Украины для участия в наблюдении за ходом второго тура президентских выборов, были задержаны пограничниками", - сказал он.

Отказ в пропуске через границу граждан России пограничники объяснили тем, что на погранпосту не было списка из Центральной избирательной комиссии.

"Все наблюдатели официально зарегистрированы при ЦИК Украины, правда, мандатов на руках у них нет, так как документы находятся в штабе миссии в Донецке. Хотя сам факт отказа в проезде на территорию Украины российских граждан является абсурдным сам по себе", - заявил А.МАРТЫНОВ.

После того, как руководство украинского погранотряда выяснило обстоятельства дела и полномочия наблюдателей подтвердились, автобусы с ними были пропущены на территорию Украины.