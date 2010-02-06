Ющенко подписал закон об обеспечении прав осужденных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины об обеспечении прав осужденных лиц в учреждениях исполнения наказаний».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 21 января Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусмотрен запрет дискриминации осужденных по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религиозных, политических и других убеждений, национального или социального происхождения, имущественного состояния, семейного положения или по другому признаку.

Законом расширены полномочия общественного контроля. Так, без спецразрешений допускаются на территории учреждений исполнения наказаний члены Европейского комитета по предотвращению пыток или нечеловеческого, унижающего достоинство, поведение или наказание и председатель и члены наблюдательных комиссий. Кроме того, такое право будут иметь министр юстиции Украины.

Что касается исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, так установлено, что новоприбывшие в исправительный центр проходят медицинское обследование с целью выявления инфекционных и других заболеваний в течение четырнадцати суток. Во время обследования они содержатся в отдельных помещениях. Расширено право лиц, осужденных к ограничению свободы, на передвижение в пределах исправительного центра (за пределами общежития) без разрешения.

Кроме того, отменено содержание женщин в участках усиленного контроля.

Законом предусматривается приведение размера минимальной обитаемой площади на осужденного в соответствие с европейскими стандартами, а именно - 4 квадратных метра против действующего - 3 кв.м. Увеличено количество телефонных разговоров. Вместо одного разговора в месяц устанавливаются разговоры без ограничений .

Предоставляется возможность кратковременного выезда за пределы учреждения исполнения наказаний лицам, которые находятся в учреждениях минимального режима с облегченными условиями содержания и лицам, осужденным к ограничению свободы.

Всем осужденным предоставляется разрешение на получение посылок без ограничений, а осужденным, которые находятся в колониях с минимальным уровнем безопасности, на получение корреспонденции без ее просмотра.

Осужденный обретает право по просьбе к администрации по вопросам о представлении к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания или к замене оставшейся части наказания более мягким.

Меняются условия содержания для осужденных к пожизненному лишению свободы, а именно: увеличивается количество краткосрочных свиданий с одного раза в полгода до одного в квартал; закрепляется то, что женщины, которые осуждены к пожизненному лишению свободы, размещаются, как правило, в секторах среднего уровня безопасности исправительных колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания; для мужчин предусмотрена возможность перевода из помещений камерного типа, в которых содержатся по два человека, в многоместные помещения камерного типа исправительной колонии максимального уровня безопасности с предоставлением разрешения на участие в групповых мероприятиях образовательного, культурно-массового и физкультурно-оздоровительного характера в порядке, установленном действующим законодательством, - после фактического отбывания в данных помещениях не менее пятнадцати лет срока наказания; а после фактического отбывания в многоместных помещениях камерного типа не менее пяти лет срока наказания - в обычные жилые помещения исправительной колонии максимального уровня безопасности.

В случае признания лица инвалидом первой, второй группы или в случае заболевания тяжелой болезнью, осужденное к общественным работам или ограничению свободы, по предоставлению органа или учреждения исполнения наказаний досрочно освобождается судом от отбывания наказания без указания данных, которые характеризуют его поведение во время отбывания наказаний.