Милиция задержала рецидивиста, разобравшего стену в СИЗО
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Сотрудники милиции задержали опасного рецидивиста Степана РАДЧЕНКО, который сегодня утром сбежал из Одесского следственного изолятора.
Об этом сообщила УНИАН руководитель Центра общественных связей Управления МВД Украины в Одесской области Ольга БОГАЧЕНКО.
«34-летний преступник, осужденный к пожизненному заключению, находился на свободе всего 12 часов», - добавила О.БОГАЧЕНКО.
Она уточнила, что С.РАДЧЕНКО был задержан доме на Дальницкой улице.
Заключенному С.РАДЧЕНКО вместе с другим осужденным сегодня рано утром удалось разобрать подоконник окна камеры, вынуть кирпич и защитные силовые решетки и затем проникнуть режимную территорию учреждения. Однако они были замечены часовым на вышке - одного из заключенных задержали, а С.РАДЧЕНКО, преодолев основное ограждение в районе контрольно-пропускного пункта, сумел сбежать из-под стражи.
В Одессу прибыли работники центрального аппарата Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний, которые проводят служебное расследование обстоятельств побега из СИЗО.