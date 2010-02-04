Милиция задержала рецидивиста, разобравшего стену в СИЗО

Сотрудники милиции задержали опасного рецидивиста Степана РАДЧЕНКО, который сегодня утром сбежал из Одесского следственного изолятора.

Об этом сообщила УНИАН руководитель Центра общественных связей Управления МВД Украины в Одесской области Ольга БОГАЧЕНКО.

«34-летний преступник, осужденный к пожизненному заключению, находился на свободе всего 12 часов», - добавила О.БОГАЧЕНКО.

Она уточнила, что С.РАДЧЕНКО был задержан доме на Дальницкой улице.

Заключенному С.РАДЧЕНКО вместе с другим осужденным сегодня рано утром удалось разобрать подоконник окна камеры, вынуть кирпич и защитные силовые решетки и затем проникнуть режимную территорию учреждения. Однако они были замечены часовым на вышке - одного из заключенных задержали, а С.РАДЧЕНКО, преодолев основное ограждение в районе контрольно-пропускного пункта, сумел сбежать из-под стражи.

В Одессу прибыли работники центрального аппарата Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний, которые проводят служебное расследование обстоятельств побега из СИЗО.