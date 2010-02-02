Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,06 грн./долл., продают – по 8,11 грн./долл. Курс незначительно повысился по сравнению с 1 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,02-8,09 грн./долл., по продаже – в пределах 8,10-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,3% по сравнению с 1 февраля и сегодня составляет 11,20/11,35 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,05-11,27 грн./евро, по продаже – в пределах 11,31-11,41 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 1 февраля повысился на 0,5% и составляет в среднем 0,2606 грн./рубль, курс продажи – без изменений – 0,2687 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,06 грн./долл., продажи – 8,11 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,02-8,09 грн./долл., по продаже – в пределах 8,10-8,13 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4% по сравнению с 1 февраля и сегодня составляет 11,22 грн./евро, курс продажи – на 0,3%, до 11,36 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,14-11,27 грн./евро, по продаже – в пределах 11,31-11,40 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 1 февраля повысился на 0,7% и сегодня составляет 0,2592 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2695 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2679-0,2800 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,05/8,10 грн., евро – 11,15/11,35 грн., рубль – 0,2630/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,05/8,13 грн., евро – 11,08/11,45 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,05/8,10 грн., евро – 11,05/11,35 грн., рубль – 0,2590/0,2710 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 2 февраля, составляет: гривни к доллару США – 7,9993, к евро – 11,129426, к российскому рублю – 0,26314.