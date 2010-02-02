Министр предлагает сажать за кражу канализационных люков

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО предлагает ввести уголовную ответственность за кражу канализационных люков.

Об этом он сообщил в ходе он-лайн пресс-конференции в газете «Комсомольская правда в Украине», посвященной проблеме открытых люков на улицах городов Украины и трагическим ситуациям, произошедшим в результате этого.

"Это не должен быть штраф 20-30 гривень. Это должны быть несколько лет тюрьмы. Речь ведь идет о здоровье людей. Я обязательно буду поднимать вопрос об усилении ответственности", - сказал он.

А.КУЧЕРЕНКО приравнивает незакрытые канализационные люки к чрезвычайным происшествиям, и призывает граждан обращаться в ЖЭКи.

"Пострадавшие люди имеют право на возмещение ущерба. Потому что они имеют право на безопасную жизнь и хождение по улицам. Должны быть ограждения, предупреждающие знаки. Это право защищается государством, правоохранительными органами», - добавил он.

Министр считает, что ответственность за открытые люки лежит на органах местной власти.

"Это халатность коммунальных предприятий. Виноват "автодор" - если люк находился на проезжей части. В других случаях - это люки водоканала или «Киевэнерго». Ответственность должны нести и руководители жилищно-эксплуатационных контор", - подчеркнул он.

Юрист Алексей РЕЗНИКОВ, присутствующий на пресс-конференции, добавил, что пострадавшие могут получить помощь на лечение.

«Нужно обращаться в суд и требовать деньги с тех предприятий, на балансе которых состоят эти люки", - сказал он.

А.КУЧЕРЕНКО призывал граждан обращаться в суды при несчастных случаях с люками.

"Если в каком-то районе есть открытые люки, жители должны привыкнуть обращаться в суд, если с ними произошел несчастный случай. Не надо никому упрощать жизнь. Надо защищать свои права. Немедленно звоните в ЖЭК, фиксируйте свои жалобы, ищите свидетелей. Если у вас не получится - мы заставим город снять этого директора ЖЭКа», - пообещал министр.