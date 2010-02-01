Историки считают, что Героя Бандере надо было присвоить раньше

Украинские историки считают, что звание «Герой Украины» проводнику ОУН-УПА Степану Бандере нужно было присвоить намного раньше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции “Признания УПА участником борьбы за независимость Украины: историческая справедливость или технология консолидации демократических сил?”.

“Если говорить о своевременности присвоения звания «Герой Украины» Степане Бандере, то лучше поздно, чем никогда”, - сказал директор Центра украиноведения Национального университета им. Тараса Шевченко, академик Академии наук высшей школы Украины, профессор Владимир СЕРГИЙЧУК.

Однако, по его мнению, подобный указ должен был появиться, “если не 5, то 6 декабря 1991 года”, когда всенародным голосованием Президентом Украины был избран Леонид КРАВЧУК, и когда на всеукраинском референдуме была подтверждена независимость Украины.

Как сообщил директор Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины Владимир ВЯТРОВИЧ, еще в конце 90-х была создана специальная комиссия, а при ней - рабочая группа историков, которая изучала историческую правду в отношении С.Бандеры и ОУН-УПА. “И уже в 2005 году исследования были завершены и опубликованы в виде 1500-страничного тома, в котором однозначно утверждается, что эти структуры были структурами украинского освободительного движения, и их главной целью была борьба за независимость Украины.”

“После этого должны были следовать несколько политических шагов, которые констатировали бы этот факт на юридическом и политическом уровнях. В 2007 году было присвоено звание Героя Украины Роману Шухевичу, тогда же был издан указ о дополнительных мероприятиях по изучению истории украинского освободительного движения, в 2009 году был издан еще один указ по изучению освободительного движения. И только в 2010 году был издан указ о признании Бандеры Героем Украины”, - сказал В.ВЯТРОВИЧ.

“Однако в этом есть определенный позитив, поскольку это позволило вынести этот вопрос за какие-то политические дискуссии, и Виктора ЮЩЕНКО не станут обвинять в том, что он использовал этот указ для получения каких-то дополнительных дивидендов на президентских выборах в 2010 году”, - добавил он.

По мнению доктора исторических наук, профессора политологии Национального университета “Киево-Могилянская академия” Алексея ГАРАНЯ, политтехнологическое время для признания Героем Украины С.Бандеры В.ЮЩЕНКО избрал неудачно. “Если В.ЮЩЕНКО искренне в это верит, то он должен был делать это раньше”, - сказал политолог.

А.ГАРАНЬ считает, что последствия принятия этого указа будут неоднозначными. Так, пользуясь указом В.ЮЩЕНКО, Партия регионов будет продолжать мобилизацию своего электората на лозунгах раскола Украины. В то же время это будет ловушкой для Юлии ТИМОШЕНКО, ведь ей сейчас нужно добыть голоса “постпомаранчевого” электората в Западной Украине и электората Сергея ТИГИПКО, которые по-разному относятся к этим событиям. “Очевидно, что этим указом В.ЮЩЕНКО говорит электорату, что нужно голосовать против всех, потому что есть два промосковских кандидата”, - добавил А.ГАРАНЬ.

Как сообщал УНИАН, 22 января 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о присвоении звания Героя Украины проводнику ОУН С.Бандере. О подписании соответствующего указа В.ЮЩЕНКО сообщил, выступая с речью по случаю Дня Соборности. Награду из рук Президента получил внук С.Бандеры.

По словам В.ЮЩЕНКО, С.Бандера боролся за независимую страну. “И поэтому, если всей нации дать гармоничный посыл с этой страницы истории, то лучше всего - сделать поступок. Я его сегодня сделал, чтобы показать значительной части украинцев, которые не знают действительной миссии, чина, роли Степана Бандеры, - пожалуйста, ознакомьтесь, это человек, который боролся за Украину, когда о ней немногие так заботились. Для другой части, которые знают об этом чине, об этом поступке, - это комплимент, что каждый человек, который посвятил себя борьбе за наш суверенитет, за нашу независимость, рано или поздно мы будем стоять перед фактом, что правда будет торжествовать”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в подписании соответствующего указа не нужно искать политики, в то же время он призвал помнить историю Украины в части борьбы за независимость.