Сколько стоит аренда квартиры в Киеве (по районам)

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в январе т.г. выросла на 0,37% - до 439 доллара за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл., до 455 долл., 2-комнатных – выросла на 4 долл., до 620 долл., 3-комнатных – выросла на 5 долл., до 756 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл. – до 358 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 612 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 724 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на уровне 265 долл., 2-комнатных – выросла на 1 долл., до 350 долл., 3-комнатных – выросла на 1 долл., до 540 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл., до 278 долл., 2-комнатных – выросла на 1 долл., до 378 долл., 3-комнатных – выросла на 9 долл., до 537 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл., до 251 долл., 2-комнатных – снизилась на 1 долл., до 349 долл., 3-комнатных – снизилась на 4 долл., до 438 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 279 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 395 долл., 3-комнатных – снизилась на 2 долл. – до 447 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл. – до 326 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 438 долл., 3-комнатных – выросла на 2 долл., до 459 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл. – до 265 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 360 долл., 3-комнатных – снизилась на 1 долл., до 461 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на уровне 260 долл., 2-комнатных – выросла на 1 долл., до 384 долл., 3-комнатных – выросла на 9 долл., до 472 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл. – до 251 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 350 долл., 3-комнатных – выросла на 1 долл., до 471 долл.

Объем предложений от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в десяти районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 17%, в Печерском – 13%, в Дарницком – 12%, в Оболонском – 9%, в Днепровском – 9%, в Соломенском – 11%, в Голосеевском – 8%, в Святошинском – 8%, в Деснянском – 7%, в Подольском – 6%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в 2009 году снизилась на 27,8% – до 438 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.