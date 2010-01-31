Посольство Украины поддерживает контакт с владельцем “Asian Glory”

Посольство Украины в Лондоне поддерживает постоянный контакт с владельцем судна «Asian Glory», захваченного сомалійськими пиратами 2 января этого года и на борту которого находятся 10 граждан Украины, а также со штабами противопиратских морских операций «Атланта» и НАТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, развитие событий вокруг перемещений этого судна с членами экипажа находится под постоянным контролем МИД. Переговоры об освобождения судна продолжаются.

Министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО дал соответствующие поручения Департаменту консульской службы МИД и посольствам Украины за рубежом, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня сомалийские пираты вывели захваченный автомобилевоз “Asian Glory” в океан, вероятно, чтобы использовать его как пиратскую базу.

“Asian Glory” стало вторым в новом году судном, захваченным сомалийскими пиратами. Судном “Asian Glory”, компанией-оператором которого является лондонская Zodiac Maritime Agencies Ltd., руководил болгарский экипаж.

В декабре пиратам удалось также захватить танкер-химовоз “St James Park”, принадлежащий компании, которая базируется в Лондоне. На нем находятся три россиянина и два украинца, один гражданин Грузии, пятеро болгар, три филиппинца, два румына, один поляк, шесть граждан Индии и три - Турции.