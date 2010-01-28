Кабмин разрешил госзакупки через "фирменных" посредников
04:03, 28 января 2010Общество
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Об этом сообщил министр экономики
Кабинет Министров Украины разрешил проводить государственные закупки не только у производителей продукции, но и у их представителей.
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решение на вчерашнем заседании правительства журналистам сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.
«Мы приняли постановление, согласно которому госзакупки можно проводить у представителей производителей продукции, поскольку некоторые производители занимаются продажей продукции не напрямую, а через своих представителей», – сказал Б.ДАНИЛИШИН.
Напомним, на сегодняшний день действует норма, позволяющая проводить государственные закупки лишь у производителей продукции.
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