Завтра под киевской мэрией планируют устроить «каток для Черновецкого»
17:21, 26 января 2010Общество
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Присоединиться к акции может каждый
Завтра под стенами КГГА пройдет акция “Каток для городского председателя и его молодой команды”.
Акция начнется завтра в 12.30.
Организаторы отметили, что "бездеятельность киевской городской власти по очистке города от снега и льда беспрецедентна в этом году.
Несмотря на то, что для уборки улиц выделено средства не меньше, чем в предыдущие годы, количество пострадавших людей из-за льда и беспорядка на тротуарах и дорогах, уже перевалила за сотню. Надо дать почувствовать городским чиновникам те условия, в которых они из-за своей клептомании заставляют жить киевлян”, - отмечают они.
К акции может приобщиться каждый. Достаточно принести с собой любую емкость с водой.
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