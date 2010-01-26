Завтра под киевской мэрией планируют устроить «каток для Черновецкого»

Завтра под стенами КГГА пройдет акция “Каток для городского председателя и его молодой команды”.

Акция начнется завтра в 12.30.

Организаторы отметили, что "бездеятельность киевской городской власти по очистке города от снега и льда беспрецедентна в этом году.

Несмотря на то, что для уборки улиц выделено средства не меньше, чем в предыдущие годы, количество пострадавших людей из-за льда и беспорядка на тротуарах и дорогах, уже перевалила за сотню. Надо дать почувствовать городским чиновникам те условия, в которых они из-за своей клептомании заставляют жить киевлян”, - отмечают они.

К акции может приобщиться каждый. Достаточно принести с собой любую емкость с водой.