СБУ назвала причину взрыва в поезде Черновцы-Киев
10:18, 25 января 2010Общество
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Ранения получили 6 человек
Причиной вчерашнего взрыва в купе поезда “Черновцы-Киев” был газовый баллон, который занесли в вагон проводники.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Как добавили в СБУ, баллон проводники занесли вопреки правилам техники безопасности для приготовления и разогрева еды.
Как сообщал УНИАН, взрыв прозвучал в третьем вагоне, когда поезд отъехал за 20-30 километров от Черновцов, около 18 часов.
На данный момент известно, что ранения получили 6 человек, которые госпитализированы.
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