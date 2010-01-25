СБУ назвала причину взрыва в поезде Черновцы-Киев

Причиной вчерашнего взрыва в купе поезда “Черновцы-Киев” был газовый баллон, который занесли в вагон проводники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как добавили в СБУ, баллон проводники занесли вопреки правилам техники безопасности для приготовления и разогрева еды.

Как сообщал УНИАН, взрыв прозвучал в третьем вагоне, когда поезд отъехал за 20-30 километров от Черновцов, около 18 часов.

На данный момент известно, что ранения получили 6 человек, которые госпитализированы.