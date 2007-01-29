Птичий грипп надвигается с Запада и Востока

В Краснодарском крае зарегистрирован птичий грипп, передает РИА «Новости».

"На трех подворьях - в Лабинске, станице Упорная Лабинского района и станице Бородинская Приморско-Ахтарского района Краснодарского края зарегистрирован падеж домашней птицы. Лабораторный анализ выявил вирус гриппа птиц H5N1", - сказал пресс-секретарь Россельхознадзора Алексей АЛЕКСЕЕНКО.

По его словам, анализ был проведен Краснодарской межобластной ветлабораторией. Дополнительные исследования забранных у погибшей птицы проб будут проведены в центральной ветеринарной лаборатории и Федеральном центре охраны здоровья животных.

"В неблагополучных пунктах проводится комплекс противоэпизоотических мероприятий, направленных на купирование инфекции", - сказал А.АЛЕКСЕЕНКО.

В минувшем году птичий грипп регистрировался в России в 93 населенных пунктах в Южном и Сибирском федеральных округах. С начала августа 2006 года случаев заболевания птицы гриппом не регистрировалось.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Кабинете Министров Украины поручила министерствам и ведомствам принять меры по предотвращению распространения на территории страны птичьего гриппа в связи со вспышкой высокопатогенного гриппа птиц в Венгрии.