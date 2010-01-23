Погода на завтра: очень холодно

Завтра в Украине сохранится очень холодная погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ожидается температура ночью 23-28° мороза, на Прикарпатье, Черниговской и Сумской областях местами 30-32° мороза, днем 14-19° мороза, в южных областях и в Донецкой области ночью 17-22° мороза, днем 11-16° мороза, в Закарпатье и в Крыму ночью 9-14° мороза, днем 5-10° мороза, на Южном побережье Крыма ночью 7-9° мороза, днем 2-4° мороза.

На дорогах сохранится гололедица. Без осадков, только в Крыму и Приазовье снег, метели. Ветер северный, 5-10 м/с, в южной части и восточных областях порывы 17-22 м/с.

В Киевской области в воскресенье ночью ожидается 23-28° мороза, днем 14-19° мороза, в Киеве ночью 23-25° мороза, днем 15-17° мороза. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с.