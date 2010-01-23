В Крыму столкнулись две легковушки и маршрутка: 5 человек травмированы

Пять человек получили травмы в аварии с участием двух автомобилей и автобуса на трассе Херсон-Керчь в Крыму.

Как сообщили УНИАН в крымском управлении МЧС, 22 января в Красноперекопском районе столкнулись "Москвич" и "ВАЗ". "ВАЗ" отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в автобус марки "Богдан", который следовал по маршруту Армянск – Джанкой.

Пострадали два пассажира автобуса, водитель и пассажир “ВАЗа”, водитель "Москвича". Один человек от госпитализации отказался, остальных доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.