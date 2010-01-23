В Крыму столкнулись две легковушки и маршрутка: 5 человек травмированы
12:14, 23 января 2010Общество
1055 0
ДТП на трассе Херсон-Керчь
Пять человек получили травмы в аварии с участием двух автомобилей и автобуса на трассе Херсон-Керчь в Крыму.
Как сообщили УНИАН в крымском управлении МЧС, 22 января в Красноперекопском районе столкнулись "Москвич" и "ВАЗ". "ВАЗ" отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в автобус марки "Богдан", который следовал по маршруту Армянск – Джанкой.
Пострадали два пассажира автобуса, водитель и пассажир “ВАЗа”, водитель "Москвича". Один человек от госпитализации отказался, остальных доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter