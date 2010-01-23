В Индии сократят тюремные сроки йогам

Руководство пенитенциарного управления Индии запустило в одной из тюрем эксперимент, в ходе которого заключенным уменьшают сроки за занятия йогой, сообщает AFP. Уже 400 заключенных выразили готовность принять участие в пилотном проекте.

По словам представителей управления, за каждые три месяца ежедневных занятий йогой срок лишения свободы сокращается на 15 суток. Заключенные должны выполнять традиционный комплекс "приветствие солнцу" (сурья намаскара), дыхательные упражнения и восстанавливающие равновесие асаны.

Предполагается, что занятия йогой помогут заключенным обрести самоконтроль и стать менее агрессивными, что позволит им лучше подготовиться к выходу на свободу. Кроме того, комплекс должен улучшить их физическую форму.

Отмечается, что в индийских тюрьмах рекомендации к досрочному освобождению дают и тем заключенным, которые обучаются чтению и письму или получают высшее образование. Однако обязательным условием является также хорошее поведение.

Лента.ру