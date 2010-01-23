Сквер возле Посольства Азербайджана обустроят в восточном стиле

В Киеве парковый участок возле Посольства Республики Азербайджан по улице Глыбочицкой, 20-22 реконструируют в восточном стиле. Новому скверу присвоят имя бывшего Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Проект реализовывается по общей инициативе Посольства Азербайджана в Украине и горгосадминистрации Киева.

В сквере высадят розы и магнолии, а также деревья сакуры, боярышник и много других растений. Обрамлением сквера станет живая изгородь из кустов ягодного тиса.

Жемчужиной сквера будет огромный 10-ярусный водопад, который будет впадать в искусственное озеро. Как отмечают в мэрии, меценаты проекта поддержали инициативу дополнительно обустроить освещение водопада для более комфортного и более безопасного отдыха киевлян в сквере по вечерам.

Средства на создание сквера предложили предоставить представители азербайджанской стороны. По их словам, этот сквер станет подарком киевлянам от дружественного народа Азербайджана.

В настоящее время проект прошел согласование столичного градостроительного совета. Открыть сквер планируют в мае 2010 г. Уже запланировано, что в день открытия будет презентована копия исторического ковра «Шейх Сафи», выполненного в технике мозаики. Легендарный ковер, размером 11 на 5,3 метра, был соткан еще в 1524 г. Его оригинал хранится в лондонском музее и до сих пор считается «восьмым чудом света».