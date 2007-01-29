Еще 5 подчиненных Цушко попали как кур в ощип

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО призвал подразделения УБОП сосредоточиться на раскрытии деятельности преступных группировок и акцентировать внимание на предупреждении расхищения бюджетных средстсв, в частности, при реализации целевых госпрограмм, а не растрачивать силы "на незначительные дела".

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе УБОП МВД Украины, В.ЦУШКО заявил на недавнем совещании по итогам деятельности УБОП в 2006 году.

В пресс-службе отметили, что среди приоритетных заданий в работе сотрудников УБОП министр также назвал предупреждение и раскрытие злоупотреблений на рынке земли.

В свою очередь начальник ГУБОП МВД Укрины Игорь БИЛОЗУБ, присутствовавший на совещании, подверг критике работу сотрудников данного подразделения Министерства внутренних дел в Винницкой, Херсонской, Киевской, Львовской областях, а также в Крыму. "У руководителей этих подразделений есть шанс исправить ошибки в работе до конца текущего квартала", - подчеркнули в пресс-службе, ссылаясь на высказанные руководством МВД итоги совещания.