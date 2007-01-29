Казахстан предлагает Украине совместно строить новый НПЗ

Правительство Казахстана предложило правительству Украины совместно построить новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощностью 3 млн. тонн нефти в год.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Украине Амангельды ЖУМАБАЕВ в интервью газете "Дело".

«Мы заинтересованы в том, чтобы совместно с украинской стороной создать НПЗ. Это особенно актуально в связи с ближайшим вступлением Украины в ВТО», - объяснил А.ЖУМАБАЕВ.

Издание пишет, что проект нового НПЗ станет одним из главных вопросов для обсуждения во время визита в Украину Президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Его прибытие в Киев запланировано на 2 февраля 2007 года.

В пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины газете подтвердили, что казахская сторона передала предложение о совместном инвестпроекте. «Инвестиции в Украину мы приветствуем. Но государство не будет участвовать в строительстве этого завода. Наша позиция - это должен быть негосударственный коммерческий проект», - отметил заведующий сектором по взаимоотношениям со СМИ Минтопэнерго Михаил ГРИЩЕНКО.

По мнению экспертов, для строительства нового НПЗ необходимо два года и около 8 млрд. долл. Они предполагают, что новый НПЗ будет ориентирован в первую очередь на рынки Европы.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ ("Лукойл"), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский ("Татнефть"), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.

На сегодня два НПЗ - Херсонский и Одесский находятся на реконструкции.

По данным экспертов рынка, после завершения модернизации Лисичанского, Одесского и Херсонского НПЗ в Украине может возникнуть профицит нефтеперерабатывающих мощностей.