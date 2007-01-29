Умер известный украинский бард Тризубый Стас (фото)

Вчера скончался известный украинский бард Тризубый Стас (Станислав Щербатых).

Об этом сообщил УНИАН друг покойного, режиссер Сергей АРХИПЧУК.

24 февраля Тризубому Стасу исполнилось бы 59 лет. Он умер от инсульта (третий инсульт).

Прощание с известным бардом состоится сегодня в 15.00 в греко-католической церкви на Аскольдовой могиле в Киеве.

Тризубый Стас по происхождению был русским, родился в Алтайском крае РФ. Еще в детстве с родителями переехал в Ивано-Франковск. Обладатель Гран-при фестиваля „Оберіг”. Автор известных сатирических песен „Гуд бай, Компартия!”, „Папа Карло” „Мишел”, „Ангола”, „Глобус Украины”.