В луганской больнице до сих пор ищут 6 медработников (фоторепортаж)

В разрушенной взрывом Луганской городской больнице №7 продолжается поиск 6 медицинских работников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Среди них, в частности, заведующий реанимационным отделением, врач-реаниматолог, медицинская сестра отделения функциональной диагностики, медицинская сестра неврологического отделения.

Продолжаются спасательные работы, уточняются данные относительно медицинских и техногенных последствий взрыва.

Как сообщал УНИАН, 18 января в 08.52 в Луганске, в пятиэтажном здании городской больницы №7, на четвертом этаже, по предварительным данным, произошел взрыв кислородного баллона. На момент взрыва в здании медучреждения находились 366 лиц (261 больной и 105 лиц медперсонала).

По данным МЧС, по состоянию на 07.00 из-под завалов освобождены и спасены 4 человека, а также изъяты тела 8 погибших, судьба 8 человек остается неизвестной.

Фото УНИАН