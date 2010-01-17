Погода на завтра

Завтра в Украине сохранится морозная погода, местами пройдет снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 18 января будет облачно. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части - местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных и южных областях ночью и днем 4-9° мороза, в Крыму и Закарпатье днем около 0°; на остальной территории ночью 10-15°, на востоке Украины и севере Левобережья - 15-20° мороза, днем - 7-12° мороза.

В Киевской области завтра облачно. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 10-15°, днем - 7-12° мороза; в Киеве - ночью 12-14°, днем - около 10° мороза.