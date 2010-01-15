Центр сердца в Киеве получил разрешение на трансплантации

Кабинет Министров Украины предоставил разрешение Киевскому городскому центру сердца осуществлять операции по трансплантации органов человека.

Об этом говорится в постановлении правительства от 6 января 2010 года, текст которого размещен на Правительственном портале.

В соответствии с настоящим документом, Кабмин включил клиническую больницу "Киевский городской центр сердца" в перечень государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и государственных научных учреждений, которые имеют право осуществлять деятельность, связанную с трансплантацией органов и других анатомических материалов человеку.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской центр сердца строился больше трех лет и был введен в эксплуатацию в декабре 2007 года. Это медицинское учреждение, оснащенное самым современным медицинским оборудованием, аналогов которому нет в Украине.

В июле 2009 года столичные власти приняли решение задействовать городской Центр сердца в проекте по предоставлению высококвалифицированной медицинской помощи иностранцам, что предполагает открытие муниципального медицинского агентства.